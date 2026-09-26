به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، طاهری گفت: در این مدت هزار و ۹۸۳ نفر حادثه‌دیده تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفتند و ۷۲۹ مصدوم نیز شناسایی شدند که ۲۴۵ نفر از آنان توسط نیرو‌های هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه، امدادگران جمعیت در ۴۷۹ حادثه حضور یافتند که این حوادث در مجموع ۳۳۸ خانوار و ۱۹۸۳ نفر را درگیر کرد.

طاهری گفت: در جریان این حوادث، ۷۲۹ نفر مصدوم شدند که از این تعداد ۲۴۵ نفر توسط جمعیت هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل و ۹ نفر نیز به‌صورت سرپایی خدمات دریافت کردند. همچنین ۶۲ نفر فوتی در حوادث ثبت شد که عملیات رهاسازی ۱۲ فوتی نیز توسط نیرو‌های امدادی انجام گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: امدادگران در این مدت با حضور در صحنه حوادث، به ۹۲۴ نفر امدادرسانی کردند و در بخش نجات فنی نیز ۳۳ مورد عملیات به ثبت رسید. همچنین در حوادث ناشی از شرایط جوی و گرفتارشدن افراد، ۸۹۶ نفر گرفتار در برف و سیلاب و ۳۱۳ دستگاه خودرو رهاسازی شدند.

طاهری با اشاره به خدمات حمایتی جمعیت هلال‌احمر گفت: در این مدت ۲۷ خانوار اسکان داده شدند و ۱۵۳ نفر از اقلام امدادی بهره‌مند شدند که از این تعداد ۱۲۰ نفر اقلام غذایی و ۵۳ نفر اقلام زیستی دریافت کردند.