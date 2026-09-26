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طرحهای ایمنی در ۶ هزار مدرسه استان پیش از آغاز سال تحصیلی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استان و گفت: پیش از بازگشایی مدارس، با همکاری عوامل فنی و امدادی شرکتهای گاز، برق، آب و فاضلاب و آتشنشانی و با محوریت ادارات آموزش و پرورش و نوسازی مدارس، ایمنی مدارس استان از نظر شبکههای گاز، برق و آب، ایمنی حریق و سیستمهای گرمایشی پایش و پس از شناسایی نواقص، اقدامات لازم برای رفع آنها و ایمنسازی فضای مدارس اجرا شد.
منصور شیشهفروش افزود: با تشکیل ستاد مهر در شهرهای استان و با همت شهرداریها، اقدامات لازم برای ایمنسازی معابر و تجهیزات ترافیکی، تأمین ایمنی عبور و مرور دانش آموزان، بهسازی فضاهای آموزشی، تکمیل شبکه برق اضطراری در چهارراهها، اصلاح روشنایی معابر و رفع نقاط پرخطر شهری با اصلاح هندسی و خطکشی معابر اجرا شده است.
وی ادامه داد: نصب سرعتگیر، ایمنسازی معابر پیرامون مدارس، ارائه آموزشهای کاربردی ایمنی به عوامل اجرایی مدارس و دانشآموزان و حذف شاخههای پرخطر درختان فرسوده نیز از دیگر اقدامات اجرا شده برای ارتقای ایمنی دانشآموزان است؛ و بیش از پنج هزار راننده سرویس مدارس آموزشهای لازم را دریافت کردهاند و بر ایمنی سرویسهای مدارس نیز نظارت شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به آمار دانشآموزان و مدارس گفت: در سال تحصیلی جدید بیش از ۹۳۰ هزار دانشآموز در ۶ هزار و ۵۲ مدرسه و ۳۸ هزار و ۵۴۴ کلاس درس حضور خواهند داشت.
شیشهفروش درخصوص وضعیت مدارس آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم افزود:۱۴۵ واحد آموزشی آسیبدیده هم دراستان بهسازی شده و به چرخه آموزش بازگشتهاند و چهار مدرسه کامل تخریب شده هم در حال احداث است.
وی ادامه داد: مدیران مدارس نیز موظف هستند با تشکیل شورای ایمنی مدرسه، وضعیت ایمنی مدارس را شناسایی و بررسی کرده و رفع نواقص ایمنی را از طریق ادارات آموزش و پرورش و نوسازی مدارس پیگیری کنند.
شیشه فروش افزود: اجرای طرحهای صرفهجویی و ایمنی گاز و برق، استقرار سیستمهای اطفای حریق در مدارس و تشکیل گروههای امدادی در مدرسه از دیگر اقداماتی است که باید با ارائه آموزشهای لازم از طریق سازمان دانشآموزی و هماهنگی با هلال احمر و آتشنشانی دنبال شود.