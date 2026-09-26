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مرحله اول عملیات مرمت ازارههای مرمرین مسجد جامع عتیق با بیش از ۲.۹ میلیارد ریال هزینه پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با تبیین ریشههای فنی آسیبهای اخیر گفت: در پی حادثه شکستگی لوله انتقال آب و نشت شبکه فاضلاب در سالهای گذشته درگذر جنوبی و درنتیجه نفوذ تدریجی آب به لایههای بستر و پی بنا، پدیده رطوبت صعودی در جرزها و دیوارههای پیرامونی تشدید شد و این اشباع شدید رطوبتی، نشستهای موضعی، برهمخوردن تعادل ایستایی و خروج ازارههای سنگی الحاقی دوره صفوی تراز شاقولی که در دانش بومی معماری از آن با عنوان "سرسفت شدن" و تغییر زاویه یاد میشود، در پی داشت.
کرم زاده افزود:پس از مهار کامل مخاطرات رطوبتی ناشی از تأسیسات شهری گذر جنوبی، مرحله اول عملیات نجاتبخشی، مرمت، استحکامبخشی و ترازسازی ازارههای مرمرین نفیس این مجموعه با بیش از ۲.۹ میلیارد ریال هزینه به مراحل پایانی خود رسیده است.
وی ادامه داد: در این عملیات مرمتی تلاش شد تا چالشهای زیرساختی پیرامون اثر از طریق همافزایی بیندستگاهی برطرف شود واین تجربه موفق میتواند الگویی راهگشا برای مدیریت مخاطرات زیرساختی در تمامی بناها و بافتهای تاریخی استان باشد.
سرپرست پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان گفت: بهمنظور نجاتبخشی اصولی این عناصر ارزشمند، پس ازعملیات مستندنگاری کدگذاری و ثبت ارتوفتوگرافی موقعیت بلوکهای مرمرین قطعات ازاره بهصورت مرحلهای منطبق بر اصول حفاظت برچیده شدند.
امیدعلی صادقی افزود: در گامهای بعدی اقداماتی از جمله رطوبتزدایی و خشکسازی تدریجی بستر، پاکسازی رسوبات و لایههای تخریبشده، همسانسازی دیواره پشتی، اجرای کرسیبندی و پیسازی آجری با بهرهگیری از ملاتهای سنتی و تنفسپذیر اجرا و سنگهای تاریخی بر مبنای طرح و موقعیت اصیل خود مجدداً بازنصب و مهار شدند.
وی ادامه داد: بهدلیل فرسودگیهای ناشی از گذر زمان و عوامل محیطی، حدود ۸۰ درصد از ازارههای سنگی فضاهای داخلی و صحنهای این مجموعه عظیم نیازمند ساماندهی و مرمت اساسی هستند و امیدواریم با تأمین و تخصیص بهموقع اعتبار در سال آینده، مراحل تکمیلی حفاظت و استحکامبخشی بر پایه اولویتبندی کانونهای پرخطر آغاز شود تا سلامت کالبدی و اصالت ساختاری این نگین درخشان جهان اسلام برای نسلهای آینده محفوظ بماند.
مسجد جامع عتیق اصفهان بهعنوان شاهکاری ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو، شناسنامه زرین معماری ایران به شمار میرود و صیانت از اصالت و پایداری آن، فراتر از تکلیف اداری، یک رسالت ملی و تمدنی است و در این میان، گنبد باشکوه نظامالملک به عنوان یکی از نمادهای بیبدیل معماری عصر سلجوقی و اوج نبوغ مهندسی ایرانی، همواره در کانون پایشهای دقیق فنی و برنامههای پدافند غیرعامل حفاظتی قرار دارد.