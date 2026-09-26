بدرقه فرزندان شهدای نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از منزل تا مدرسه
همزمان با هفته دفاع مقدس، فرزندان شهدای نیروی انتظامی، ایثارگران، جانبازان و متوفیان این نیرو در کهگیلویه و بویراحمد در آیینی از منزل تا مدرسه بدرقه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیتالله سید نصیر حسینی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یاسوج، در مراسم بدرقه فرزندان شهدااز منزل تا مدرسه با قدردانی از فرماندهی و کارکنان نیروی انتظامی استان و ادای احترام به خانوادههای معظم شهدا، گفت: امروز در قبال کشور و خون شهدا مسئولیت خطیری بر عهده داریم.
آیتالله حسینی افزود: خانوادههای معظم شهدا و فرزندان شهیدان باید راه شهدا را ادامه دهند و از دستاوردهای انقلاب اسلامی، ارزشهای کشور و آرمانهایی که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند، حفاظت و حراست کنند.
نماینده ولیفقیه در استان، مسلح شدن به علم، دانش، اخلاق، معنویت، بصیرت و آگاهی را از مهمترین راههای مقابله با دشمنان دانست و گفت: امروز دشمنان با تمام ظرفیت علیه کشورمان وارد میدان شدهاند و تنها راه مقابله با این هجمه، افزایش علم، دانش و بصیرت است.
آیتالله حسینی با اشاره به نقش دانشآموزان و جوانان در آینده کشور، ادامه داد: دانشآموزان و جوانان باید با انگیزه و برای حفاظت از دستاوردهای شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی به تحصیل و کسب دانش بپردازند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: این هفته فرصت مناسبی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و همه شهدای انقلاب اسلامی است.
رحمانی افزود: امروز در برنامهای ارزشمند، از خانواده شهدای نیروی انتظامی، جانبازان، آزادگان و ایثارگران این مجموعه تجلیل و فرزندان آنان بدرقه شدند.
وی تأکید کرد: باید همواره آرمانها و اهداف شهدا را سرلوحه کار خود قرار دهیم و در مسیر حفظ تمامیت ارضی کشور، دفاع از انقلاب و رهبری و خدمت به مردم گام برداریم.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد نیز هدف از اجرای این برنامه را تکریم فرزندان شهدا، ایثارگران، جانبازان و متوفیان نیروی انتظامی عنوان کرد.
سردار صالحی گفت: امروز مجموعه انتظامی استان با همراهی مسئولان، فرزندان شهدای انتظامی، فرزندان متوفیان انتظامی و فرزندان ایثارگران و جانبازان را از منزل تا مدرسه بدرقه میکند.
وی افزود: بیش از ۱۰۰ نفر از فرزندان خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران نیروی انتظامی در سراسر استان در قالب این برنامه از منزل تا مدرسه بدرقه میشوند.
فرمانده انتظامی استان با تأکید بر تداوم برنامههای مرتبط با تکریم خانواده شهدا اظهار کرد: هدف نیروی انتظامی این است که یاد و نام شهدا زنده بماند، راه آنان ادامه پیدا کند و مجموعه انتظامی استان از برکت وجود و یاد شهیدان بهرهمند شود.