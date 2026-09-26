همزمان با هفته دفاع مقدس، فرزندان شهدای نیروی انتظامی، ایثارگران، جانبازان و متوفیان این نیرو در کهگیلویه و بویراحمد در آیینی از منزل تا مدرسه بدرقه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، آیت‌الله سید نصیر حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یاسوج، در مراسم بدرقه فرزندان شهدااز منزل تا مدرسه با قدردانی از فرماندهی و کارکنان نیروی انتظامی استان و ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا، گفت: امروز در قبال کشور و خون شهدا مسئولیت خطیری بر عهده داریم.

آیت‌الله حسینی افزود: خانواده‌های معظم شهدا و فرزندان شهیدان باید راه شهدا را ادامه دهند و از دستاورد‌های انقلاب اسلامی، ارزش‌های کشور و آرمان‌هایی که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند، حفاظت و حراست کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان، مسلح شدن به علم، دانش، اخلاق، معنویت، بصیرت و آگاهی را از مهم‌ترین راه‌های مقابله با دشمنان دانست و گفت: امروز دشمنان با تمام ظرفیت علیه کشورمان وارد میدان شده‌اند و تنها راه مقابله با این هجمه، افزایش علم، دانش و بصیرت است.

آیت‌الله حسینی با اشاره به نقش دانش‌آموزان و جوانان در آینده کشور، ادامه داد: دانش‌آموزان و جوانان باید با انگیزه و برای حفاظت از دستاورد‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی به تحصیل و کسب دانش بپردازند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: این هفته فرصت مناسبی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و همه شهدای انقلاب اسلامی است.

رحمانی افزود: امروز در برنامه‌ای ارزشمند، از خانواده شهدای نیروی انتظامی، جانبازان، آزادگان و ایثارگران این مجموعه تجلیل و فرزندان آنان بدرقه شدند.

وی تأکید کرد: باید همواره آرمان‌ها و اهداف شهدا را سرلوحه کار خود قرار دهیم و در مسیر حفظ تمامیت ارضی کشور، دفاع از انقلاب و رهبری و خدمت به مردم گام برداریم.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد نیز هدف از اجرای این برنامه را تکریم فرزندان شهدا، ایثارگران، جانبازان و متوفیان نیروی انتظامی عنوان کرد.

سردار صالحی گفت: امروز مجموعه انتظامی استان با همراهی مسئولان، فرزندان شهدای انتظامی، فرزندان متوفیان انتظامی و فرزندان ایثارگران و جانبازان را از منزل تا مدرسه بدرقه می‌کند.

وی افزود: بیش از ۱۰۰ نفر از فرزندان خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران نیروی انتظامی در سراسر استان در قالب این برنامه از منزل تا مدرسه بدرقه می‌شوند.