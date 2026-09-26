به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آرش عباسی نوازنده پیانو در این اجرا، آثاری از دوره‌های مختلف موسیقی جهان و ایران را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

اُردِر شماره ۲۶ از مجموعه «اُردِرها» اثر فرانسوا کوپرن، «پاوان برای پرنسس فقید» از ساخته‌های موریس راول، «یادبود برای موریس راول» و «اُنوانسیون محلی شماره ۱» از ساخته‌‎های ایرج صهبائی قطعاتی هستند که در بخش نخست رپرتوار این اجرا قرار دارند.

بخش دوم نیز به اجرای «۱۲ مینیاتور» اثر فیکرت امیرف، «ترانه محلی» به آهنگسازی محمدتقی مسعودیه، «پروانه» در همایون و چهارگاه اثر امانوئل ملیک آصلانیان اختصاص دارد. این کنسرت با اجرای قطعه «یادبود برای امانوئل ملیک آصلانیان» به آهنگسازی آرش عباسی به پایان می‌رسد.

رسیتال پیانو آرش عباسی شامگاه جمعه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰ در تالار رودکی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اجرا را از وبگاه ایران کنسرت تهیه کنند.