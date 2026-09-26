همزمان با برگزاری پانزدهمین نشست مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد برای منطقه آسیا و اقیانوسیه در چین، سازمان نقشه‌برداری کشور با پذیرش پیشنهاد عضویت در هیئت مؤسس اتحاد جهانی صنعت اطلاعات مکانی، حضور خود را در عرصه همکاری‌های بین‌المللی این حوزه تقویت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان نقشه‌برداری کشور، پانزدهمین نشست مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد برای منطقه آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP) و سمپوزیوم بین‌المللی «دانش و نوآوری اطلاعات مکانی برای تاب‌آوری اقلیمی و توسعه پایدار» از ۲۱ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۰ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۵) در شهر سانیا چین در حال برگزاری است.

این رویداد به میزبانی وزارت منابع طبیعی چین (MNR) و با همکاری مشترک «مرکز جهانی دانش و نوآوری اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد» (UNGGKIC) برگزار شده است.

سازمان نقشه‌برداری کشور به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، ریاست کارگروه سوم کمیته منطقه‌ای مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (AP-GGIM-UN) و نایب‌رئیسی کارگروه اول را بر عهده دارد. این سازمان در همین راستا، با تدوین دستورالعمل و پرسشنامه‌ای در زمینه بلوغ اشتراک‌گذاری نقشه و اطلاعات مکانی، وضعیت کشور‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه در این زمینه را ارزیابی کرده است.

همزمان با این رویداد، سمپوزیوم بین‌المللی با موضوع «دانش و نوآوری اطلاعات مکانی برای تاب‌آوری اقلیمی و توسعه پایدار» برگزار شد و دکتر صیدایی، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، و مهندس بکتاش، معاون فنی و تولید اطلاعات مکانی این سازمان، در سخنرانی مشترکی با عنوان «نقش اطلاعات مکانی در توسعه پایدار دریامحور» به تشریح دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در این حوزه پرداختند.

در این سخنرانی که با استقبال حاضران همراه شد، دستاورد‌های سازمان نقشه‌برداری کشور در زمینه خودکفایی در تولید چارت‌های دریایی، توسعه ایستگاه‌های جزرومدسنجی و اجرای طرح‌های توسعه دریامحور در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر تشریح شد.

در حاشیه این نشست، با هدف تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه در حوزه علوم نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، دکتر صیدایی، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، با مقامات، رؤسا و مدیران نهاد‌ها و سازمان‌های نقشه‌برداری سایر کشور‌ها دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

از مهم‌ترین این دیدار‌ها می‌توان به دیدار هیئت ایرانی با رئیس «مرکز جهانی دانش و نوآوری اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد (UNGGKIC)» و همچنین دیدار با دکتر چو از کشور کره جنوبی، رئیس کمیته مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP)، اشاره کرد.

در این دیدارها، دکتر لی‌پنگ، به‌عنوان بالاترین مقام هیئت برگزارکننده این رویداد، از حضور فعال هیئت اعزامی ایران و برنامه‌های اجرایی آن قدردانی کرد. وی ایران را کشوری بزرگ با فرهنگی درخشان و تاریخی غنی توصیف کرد و سازمان نقشه‌برداری ایران را از جمله سازمان‌های علمی و فنی برجسته در حوزه نقشه‌برداری در منطقه آسیا و در سطح جهانی برشمرد.

وی همچنین از فعالیت‌های سازمان نقشه‌برداری کشور در عرصه بین‌المللی، به‌ویژه مشارکت این سازمان در نشست‌های مرتبط با UN-GGIM-AP، قدردانی کرد.

دکتر چو نیز مشارکت سازمان نقشه‌برداری ایران در کمیته UN-GGIM-AP را شایسته تقدیر دانست.

دکتر صیدایی این رویداد را بستری ارزشمند برای کشور‌های عضو و شرکای بین‌بخشی دانست تا از طریق تبادل تجربیات، تقویت ارتباطات و معرفی توانمندی‌های فنی و اولویت‌های منطقه‌ای، زمینه توسعه همکاری‌های بین‌المللی را فراهم کنند.

وی افزود: جامعه جهانی اطلاعات مکانی می‌تواند با همکاری در چارچوب‌های مشترک و با هدف شکل‌دهی به چشم‌اندازی واحد، دانش و تخصص منطقه‌ای را تقویت کرده، راهکار‌های مقیاس‌پذیر را به‌صورت مشترک ایجاد کند و در مسیر تحقق جهانی پایدار و تاب‌آور برای همگان گام بردارد.

در ادامه این رویداد، جلسه هیئت‌رئیسه با محوریت برنامه‌ریزی برای تصمیم‌گیری‌های کلان، پیگیری اهداف راهبردی و بررسی نحوه تداوم همکاری‌ها و اقدامات در نشست‌های آتی، با حضور نمایندگان ایران برگزار شد.

همچنین در این رویداد، پیشنهاد پیوستن سازمان نقشه‌برداری کشور به هیئت مؤسس «اتحاد جهانی صنعت اطلاعات مکانی» مطرح و به تأیید نمایندگان سازمان رسید.

این عضویت، زمینه حضور و مشارکت بیشتر سازمان نقشه‌برداری کشور در تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی صنعت اطلاعات مکانی و تقویت ارتباطات این سازمان با نهاد‌های تخصصی فعال در این حوزه را فراهم می‌کند.