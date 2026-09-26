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رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۹۰ درصدی مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: مابقی مطالبات در روزهای آینده پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حبیب جهانساز گفت: امسال چایکاران شمال کشور تا این تاریخ حدود ۱۰۵ هزار تن برگ سبز چای به ارزش ۳۷۶۹ میلیارد تومان از باغات گیلان و مازندران برداشت کردند.
وی با تشکر از حمایتهای دولت و مدیران کارخانجات چایسازی در پرداخت به موقع بهای برگ سبز چای، افزود: امروز ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران مربوط به قدرالسهم دولت پرداخت شد.
رئیس سازمان چای کشور اضافه کرد: با این پرداخت، ۳۲۸۲ میلیارد تومان از کل مطالبات چایکاران به حساب آنان واریز شد و مابقی نیز در روزهای آینده پرداخت میشود.
جهانساز همچنین از تولید ۲۴ هزار تن چای خشک خبر داد و گفت: با توجه به بررسیهای اخیر و بازدیدهای میدانی از واحدهای بسته بندی چای داخلی، صعنت چای در بازار کشور پایدار است و هیچگونه نگرانی درخصوص کمبود آن وجود ندارد.
وی همچنین از در پیش بودن چین آخر در باغات چای خبر داد و بیان کرد: خرید تضمینی برگ سبز چای تا پایان مهر به اتمام میرسد لذا چایکاران با برداشت به موقع و استاندارد برگ سبز چای در بالا رفتن کیفیت چای خشک تولیدی به کارخانجات کمک کنند.