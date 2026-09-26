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برداشت آلو از ۲۰۰ هکتار باغهای آلو شهرستان خوانسار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرجهاد کشاورزی خوانسار گفت: از ۲۲۰۰ هکتار باغهای شهرستان ۲۰۰ هکتار به کاشت آلوی محلی خوانسار اختصاص دارد و پیش بینی میشود امسال بیش از ۴ هزار تن آلو از این باغها برداشت شود
محمد زمان احمدی افزود: بیش از ۹۵ درصد این آلوها به آلو نمک و لواشک فرآوری و تنها ۵ درصد تازه خوری میشود.
وی گفت: از هر ۴ کیلوگرم آلوی تازه ۱ کیلوگرم آلوی فرآوری شده خشک به دست میآید
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوانسار با بیان اینکه خوانسار قطب آلوی خورشتی استان است افزود: فصل آلو پزان از پایان شهریور تا پایان مهراست و بیش از ۷۰۰ نفر مشغول به پخت و خشک کردن آلو هستند.
فصل برداشت آلوی میخوش در شهرستان خوانسار