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آسمان قم امروز شنبه چهارم مهرماه قسمتی ابری پیشبینی شده و در برخی ساعات با افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی نقاط با گردوخاک همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیشبینی اداره کل هواشناسی قم، بیشینه دمای هوای استان امروز به ۳۶ درجه و کمینه دما به ۱۷ درجه سانتیگراد میرسد.
سرعت وزش باد نیز بین ۱۰ تا ۱۵ متر بر ثانیه پیشبینی شده و جهت وزش باد در ساعات مختلف از شرق به غرب خواهد بود.
بررسی دادههای هواشناسی بینالمللی نیز تداوم هوای گرم و وزش باد در قم را برای امروز نشان میدهد؛ هرچند دمای پیشبینیشده در برخی منابع اندکی متفاوت است.