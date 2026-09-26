آسمان قم امروز شنبه چهارم مهرماه قسمتی ابری پیش‌بینی شده و در برخی ساعات با افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی نقاط با گردوخاک همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی قم، بیشینه دمای هوای استان امروز به ۳۶ درجه و کمینه دما به ۱۷ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

سرعت وزش باد نیز بین ۱۰ تا ۱۵ متر بر ثانیه پیش‌بینی شده و جهت وزش باد در ساعات مختلف از شرق به غرب خواهد بود.

بررسی داده‌های هواشناسی بین‌المللی نیز تداوم هوای گرم و وزش باد در قم را برای امروز نشان می‌دهد؛ هرچند دمای پیش‌بینی‌شده در برخی منابع اندکی متفاوت است.