به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی ۲۴ آینده در برخی نقاط استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی، در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

فردا (یکشنبه) علاوه بر مناطق یاد شده در خراسان شمالی و سمنان، دوشنبه در برخی نقاط آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، ارتفاعات کرمان و ارتفاعات البرز، سه شنبه در نوار شمالی کشور و ارتفاعات کرمان و چهارشنبه در سواحل دریای خزر و شمال شرق همین شرایط تداوم خواهد داشت.

در سه روز آینده پدیده غالب در شرق و مرکز کشور وزش باد شدید جدید گاهی گردوخاک است. دریای خزر در سه روز آینده مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۴ و کمینه دمای آن به ۲۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.