استاد جلیل رسولی، خوشنویس، با تأکید بر پیوند هنر و معنویت گفت: نوشتن سوره حمد برای او تنها هنرنمایی نیست، بلکه نوعی عبادت و تلاشی برای تلطیف روح انسان‌هاست.

جلیل رسولی، استاد خوشنویسی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به جایگاه سوره حمد و «بسم‌الله الرحمن الرحیم» در معارف عرفانی گفت: تمام معنای قرآن را در سوره حمد و تمام معنای این سوره را در «بسم‌الله الرحمن الرحیم» دانسته‌اند؛ حتی گفته می‌شود معنای بسم‌الله در حرف «ب» نهفته است.

او افزود: آثاری که با این مضامین خلق کرده‌ام، برایم بیش از آنکه عرصه هنرنمایی باشد، جنبه عبادت دارد. هنرمند باید از درون خود را پرورش دهد تا اثری که ارائه می‌کند بر دل مخاطب بنشیند؛ این مسیر به‌سادگی به دست نمی‌آید و نیازمند تلاش و ریاضت است.

رسولی با بیان اینکه هنر می‌تواند به آرامش انسان‌ها کمک کند، گفت: سوره حمد و هنر خوشنویسی می‌تواند از غم مخاطب بکاهد و روح انسان را تلطیف کند. صداقت و راستگویی نیز از ارزش‌هایی است که به باور او، به سامان‌یافتن زندگی‌ها کمک می‌کند.

این استاد خوشنویسی با اشاره به علاقه خود به ایران گفت: با وجود سفر به بیش از ۴۰ کشور، دوری از وطن برایش دشوار است و همواره برای هم‌وطنانش دعا می‌کند. او همچنین از تقدیم اثری به کودکان میناب و «ماکان عزیز» خبر داد.