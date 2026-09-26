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رقابت های کشتی باچوخه شمال شرق کشور گرامیداشت هفته دفاع مقدس در آشخانه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مسابقات کشتی باچوخه شمال شرق کشور گرامیداشت هفته دفاع مقدس با شرکت ۲۵۰ ورزشکار از استانهای خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی در گود کشتی دلاور شهر آشخانه برگزار شد.
در پنج وزن این رقابتها علیرضا سعادتی از شیروان ، امین جلالی فرد از بجنورد، مجتبی علی اکبری از اسفراین، سعید عباسی از بجنورد و رضا حسن زاده از شیروان بر سکوی نخست ایستادند.
عناوین اول تا سوم تیمی هم به تیمهای فراجا ، بجنورد و آشخانه میزبان رسید.