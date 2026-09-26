به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکر مرحوم حاج احمد ناطق نوری نماینده هفت دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه نور و محمودآباد در استان مازندران، فردا یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ در شهرستان نور تشییع می‌شود.

بیت ناطق نوری در اطلاعیه‌ای مراسم تشییع، تدفین و ختم مرحوم حاج احمد ناطق نوری را ابه این شرح علام کرد:

"انا لله و انا الیه راجعون"

با نهایت تاسف و تأثر در رحلت حاج احمد ناطق نوری، مردی از جنس مردم و با سابقه‌ای طولانی در مبارزه و مجاهدت و در خدمت صادقانه به ملت ایران خصوصا مردم شریف مازندران، در هفت دوره مجلس شورای اسلامی و ۲۸ سال ریاست فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران، به سوگ نشسته‌ایم.

به همین مناسبت مراسم تشییع ان مرحوم در شهرستان نور روز یکشنبه ۵ مهر از ساعت ۹ صبح از مقابل دفتر سابق ایشان واقع در جنب اداره کار برگزار می‌شود.

مراسم تشییع در تهران روز دوشنبه ۶ مهرماه از ساعت ۹ صبح از مقابل فدراسیون بوکس واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی (امجدیه سابق) به سمت بهشت زهرا برگزار و سپس پیکر مرحوم حاج احمد ناطق نوری در قطعه ۲۳ بهشت زهرا به خاک سپرده می‌شود.

مراسم ترحیم روز چهارشنبه ۸ مهر از ساعت ۱۶ تا ۱۷/۳۰ در مسجد جامع لواسان پشت حوزه علمیه امام حسن مجتبی (ع) واقع در کمربندی لواسان، بعد از پل شهدا، کوچه حمزه منعقد می‌باشد.

همچنین مراسم ترحیم دیگری روز جمعه ۱۰ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در مصلای شهر نور در استان مازندران برقرار می‌باشد.

حضور همه عزیزان و سروران در مراسم ان مرحوم مزید تشکر و قدردانی است.

مرحوم حاج احمد ناطق‌نوری نماینده هفت دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان‌های نور و محمودآباد بود که به علت بیماری و کهولت سن در ۸۹ سالگی دارفانی را وداع گفت. ناطق نوری در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۶ ریاست فدراسیون بوکس را هم برعهده داشت.

وی برادر شهید عباسعلی ناطق‌نوری نماینده دوره اول مجلس از حوزه انتخابیه نور و محمودآباد بود که در واقعه هفتم تیر به شهادت رسید و همچنین برادر حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق‌نوری ریاست مجلس شورای اسلامی در دوره‌های سوم و چهارم مجلس بود.