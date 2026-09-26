آغاز عملیات عمرانی و فنی ساخت پل ورودی به شهر مشهدریزه از توابع بخش میان ولایت شهرستان تایباد مطالبه مهم مردم این منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار تایباد در دیدار با مردم شهر مشهدریزه از توابع بخش میان ولایت تایباد گفت: در چند سال گذشته، ۲۴۰ قطعه باکس بتنی با اعتباری افزون بر ۱۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای برای ساخت پل ورودی به شهر مشهدریزه، خریداری شده است.

حسین جمشیدی اظهار کرد: عملیات عمرانی قسمتی از طرحدر چند ماه گذشته به پایان رسیده است و ادامه دار بودن آن نیاز به همراهی خیران این منطقه دارد.

او ادامه داد: ۲۰ دهانه ۲ متری با عرض ۱۲ متری از مشخصات اصلی فنی این طرح عمرانی است.

فرماندار تایباد تصریح کرد: پیگیری‌ های نماینده مردم شهرستان‌ های تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی برای شروع عملیات عمرانی این طرح و اختصاص اعتبار مورد نیاز جای قدردانی دارد.

به گفته وی، ساخت پل ورودی شهر مشهدریزه یکی از مهمترین مطالبات ۳۰ ساله مردم بخش میان ولایت تایباد است که با بهره برداری نهایی از این طرح، راه دسترسی ساکنان هشت روستای این بخش با جمعیتی افزون بر ۱۲ هزار و ۷۰۰ خانوار به شهر مشهدریزه و مرکز بخش فراهم و آسان‌ تر می‌ شود.

جمشیدی به تامین آب آشامیدنی پایدار برای ساکنان شهر مشهدریزه و منطقه ریزه اشاره کرد و گفت: کمبود آب آشامیدنی پایدار به ویژه در فصل تابستان از مشکلات چندین ساله و ماندگار جمعیت ساکنان این مناطق است که همواره گلایه آنها را به همراه داشته است.

وی بیان کرد: حفر چاه جدید، اجرای قسمتی از خط انتقال، تعویض مخزن، اصلاح شبکه و عملیات مهندسی در بخش تامین آب آشامیدنی پایدار در این ۲ منطقه طی چند ماه گذشته انجام شده است که امیدواریم در آینده‌ ای نزدیک این طرح به سرانجام برسد.

جمشیدی اضافه کرد: بدون شک دولت در انجام برنامه‌ های پیش روی خود با همراهی خیران موفق عمل کرده است و خیران این منطقه همواره در کنار دولتمردان بوده و کارنامه موفقی از خود به یادگار گذاشته‌ اند.

بخش میان ولایت تایباد با ۱۶ روستا و ۴۰ هزار نفر جمعیت در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر تایباد قرار دارد.

مشهدریزه یا به اختصار ریزه، شهری در بخش میان ولایت شهرستان تایباد استان خراسان رضوی ایران است که در سال ۱۳۸۴ با ارتقای روستای مشهد ریزه، مرکز بخش میان ولایت از توابع شهرستان تایباد شد.

شهرستان ۱۵۹ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.