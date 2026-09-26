به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ، از شناسایی هفت مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد که شامل دیوارکشی و بتن ریزی و احداث ساختمان بوده است.

سیدابوالفضل ساداتیان، گفت: مأموران گشت حفظ کاربری اراضی کشاورزی این شهرستان، هفت مورد تغییر کاربری غیرمجاز را در اراضی کشاورزی شهرستان سیمرغ شناسایی کردند.

وی افزود: این تخلفات به صورت دیوارکشی و بتن‌ریزی و احداث ساختمان انجام شده است که از مصادیق بارز تغییر کاربری غیرمجاز محسوب می‌شود.

ساداتیان تصریح کرد: برای متخلفان اخطاریه توقف عملیات صادر شده و مراتب در سامانه جامع مدیریت زمین‌های کشاورزی (CMS) ثبت گردیده است. پیگیری قضایی این پرونده‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.