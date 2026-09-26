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واکسیناسیون تب برفکی در مازندران رایگان و بدون محدودیت انجام میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی مازندران با اشاره به اهمیت راهبردی ایمنسازی دامها علیه بیماری تب برفکی، اعلام کرد: طرح مایهکوبی علیه بیماری تب برفکی دامهای سنگین و سبک استان بهصورت رایگان در حال اجرا است و هیچگونه کمبود یا محدودیتی در تأمین واکسن وجود ندارد.
عبدالرضا حسینزاده، با اشاره به روند مطلوب و پرشتاب ایمنسازی جمعیت دامی گفت: طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی در سراسر مازندران با جدیت، برنامهریزی دقیق و بدون هیچگونه محدودیتی در تامین واکسن در حال اجراست.
حسینزاده افزود: گروههای طرح مایهکوبی دامپزشکی مازندران، با حضور در دامداریهای صنعتی، سنتی، روستایی و مناطق بالادست، این خدمات بهداشتی را بهصورت رایگان به دامداران استان ارائه میدهند و دامداران هیچ هزینهای بابت واکسن یا دستمزد واکسیناسیون پرداخت نخواهند کرد.
معاون سلامت ادارهکل دامپزشکی مازندران با تبیین اهمیت بهداشتی و اقتصادی مقابله با این بیماری واگیردار گفت: بیماری تب برفکی یکی از مسریترین و خسارتبارترین بیماریهای ویروسی در دامهای زوجسم (گاو، گوساله، گوسفند و بز) است که در صورت شیوع، با افت شدید تولید شیر و گوشت، سقط جنین، تلفات دامهای جوان و تحمیل خسارات سنگین مالی به دامداران همراه خواهد بود.
وی با دعوت از بهرهبرداران حوزه دامپروری استان برای تسریع در روند واکسیناسیون تاکید کرد: از همه دامداران مازندرانی تقاضا داریم با گروههای دامپزشکی که به واحدها و روستاها مراجعه میکنند همکاری داشته باشند، اصول زیستامنیتی و قرنطینهای را رعایت کرده و از تردد و ورود دام فاقد پیشینه واکسیناسیون به دامداریها خودداری کنند تا سلامت و سرمایه دامی استان از گزند این بیماری حفظ شود.