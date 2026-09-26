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همزمان با هفته دفاع مقدس رژه اقتدار ۱۶۸ کاروان خودرویی و موتوری حوزه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضل (ع) بخش شمیل بندرعباس با حضور بسیجیان، خانوادههای معظم شهدا و مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضل (ع) شمیل گفت: هدف از برگزاری این رژه گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت است.
علی استوی افزود: گرامی داشت یاد و خاطره کودکان مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای جنگ رمضان.
غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای گمنام شهر شمیل و تجلیل از خانوادههای معظم شهدای جنگ رمضان از دیگر برنامههای این رژه اقتدار بود.
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