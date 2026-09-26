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ماهیان زینتی قزوین در مسیر بازار‌های جهانی

ارزش صادرات ماهیان زینتی قزوین با افزایش صد درصدی از پانصد هزار دلار به یک میلیون دلار رسیده است. سالانه ۶۵ میلیون قطعه زینتی تولید و از این میزان ۵۲ میلیون قطعه راهی بازار‌های منطقه و اروپا می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۴- ۰۹:۰۶
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برچسب ها: تولید ماهیان زینتی ، ماهی زینتی ، پرورش ماهی زینتی
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