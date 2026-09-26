ارزش صادرات ماهیان زینتی قزوین با افزایش صد درصدی از پانصد هزار دلار به یک میلیون دلار رسیده است. سالانه ۶۵ میلیون قطعه زینتی تولید و از این میزان ۵۲ میلیون قطعه راهی بازار‌های منطقه و اروپا می‌شود.