پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اسدآباد گفت: حضور مردم در بیش از ۲۰۰ شب در خیابانها و حمایت آنان از نظام و ولایت، مظهر اقتدار ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سردار سالار آبنوش در رزمایش ۳ هزار نفری جانفدا در شهرستان اسدآباد افزود: امروز در این شهرستان شاهد حضور ۳ هزار جانفدا هستیم؛ حضوری که بیانگر آمادگی و انسجام مردم در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی است.
او با تأکید بر نقش مردم در تحولات کشور گفت: آنچه در صحنههای مختلف موجب قدرت و اقتدار کشور شده، حضور مردم و ایستادگی آنان است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به حضور رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد: سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل یک فتح جدید بود و نشان داد جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مردم و ظرفیتهای داخلی، حضوری فعال در عرصه بینالمللی دارد.
سردار آبنوش در پایان با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف تصریح کرد: پیروزی با مردم ایران است و این ملت با حضور و ایستادگی خود مسیر پیشرو را رقم خواهد زد.