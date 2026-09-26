صعود تیم‌های هفت ستاره فارس و حیات اصفهان به مرحله نهایی فوتسال زیر ۱۷ سال بانوان

صعود تیم‌های هفت ستاره فارس و حیات اصفهان به مرحله نهایی فوتسال زیر ۱۷ سال بانوان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم‌های حیات اصفهان و هفت ستاره فارس با موفقیت از مرحله گروهی رقابت‌های فوتسال لیگ زیر ۱۷ سال بانوان کشور صعود کردند.

این مسابقات که در گروه دوم با حضور ۶ تیم در شیراز برگزار شد، با قهرمانی تیم حیات اصفهان و کسب مقام دوم توسط تیم هفت ستاره فارس به پایان رسید.

الهام پاکدل، سرمربی تیم هفت ستاره فارس گفت: رقابت‌های گروه دوم با میزبانی سالن رضوان شیراز و به صورت دوره‌ای برگزار شد. وی با اشاره به نتایج نهایی گفت: تیم حیات اصفهان در صدر جدول قرار گرفت و تیم هفت ستاره فارس نیز با کسب جایگاه دوم، جواز حضور در مرحله نهایی این مسابقات را کسب کرد.

در این مرحله از رقابت‌ها، علاوه بر تیم‌های حیات اصفهان و هفت ستاره فارس، تیم‌های فاتحان توپ رودان، ترگل سیرجان، سنگ‌آهن بافق و ارجان بهبهان حضور داشتند که در نهایت موفق به صعود به مرحله نهایی نشدند.

لیگ فوتسال زیر ۱۷ سال بانوان کشور در قالب سه گروه ۶ تیمی برگزار می‌شود که از هر گروه دو تیم به مرحله نهایی راه می‌یابند.

مرحله گروهی این مسابقات با هدف شناسایی تیم‌های برتر و حضور آنها در مرحله نهایی برگزار شده است.