پخش زنده
امروز: -
تیمهای حیات اصفهان و هفت ستاره فارس با موفقیت از مرحله گروهی رقابتهای فوتسال لیگ زیر ۱۷ سال بانوان کشور صعود کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیمهای حیات اصفهان و هفت ستاره فارس با موفقیت از مرحله گروهی رقابتهای فوتسال لیگ زیر ۱۷ سال بانوان کشور صعود کردند.
این مسابقات که در گروه دوم با حضور ۶ تیم در شیراز برگزار شد، با قهرمانی تیم حیات اصفهان و کسب مقام دوم توسط تیم هفت ستاره فارس به پایان رسید.
الهام پاکدل، سرمربی تیم هفت ستاره فارس گفت: رقابتهای گروه دوم با میزبانی سالن رضوان شیراز و به صورت دورهای برگزار شد. وی با اشاره به نتایج نهایی گفت: تیم حیات اصفهان در صدر جدول قرار گرفت و تیم هفت ستاره فارس نیز با کسب جایگاه دوم، جواز حضور در مرحله نهایی این مسابقات را کسب کرد.
در این مرحله از رقابتها، علاوه بر تیمهای حیات اصفهان و هفت ستاره فارس، تیمهای فاتحان توپ رودان، ترگل سیرجان، سنگآهن بافق و ارجان بهبهان حضور داشتند که در نهایت موفق به صعود به مرحله نهایی نشدند.
لیگ فوتسال زیر ۱۷ سال بانوان کشور در قالب سه گروه ۶ تیمی برگزار میشود که از هر گروه دو تیم به مرحله نهایی راه مییابند.
مرحله گروهی این مسابقات با هدف شناسایی تیمهای برتر و حضور آنها در مرحله نهایی برگزار شده است.