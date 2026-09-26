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دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، با صدور بیانیهای در لبیک به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر عزم خود برای ارتقای علمی و تربیتی دانشجویان، تربیت نسلی مجهز به علم و تقوا و تبدیل دانشگاهها و مراکز علمی به کانونهای قدرت و پیشرفت ایران تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در بیانیه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی در لبیک به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است :
به نام خداوند جان و خرد
با استناد به پیام نورانی رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ امام سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) در آستانه بازگشایی خانههای علم و ادب، پیمان میبندیم که با عزمی راسخ و گامهایی استوار، در مسیر تحقق «فتح قلههای پیشرفت» و «تربیت نسل مجهز به علم و تقوا»، تمامی توان علمی و تربیتی خود را به کار خواهیم بست.
عهد میبندیم که در این سال تحصیلی، علاوه بر ارتقاء سطح دانش و مهارت ، رشد فکری و معنوی دانشآموزان و دانشجویان را دنبال نمائیم و در صیانت از حریمهای علمی، پیشگامانِ فداکار این مسیر را که در جبهههای دفاع از وطن حضور داشتند، الگوی خود قرار دهیم.
با ادای احترام به یاد دانش آموزان، دانشجویان و اساتید شهید، بار مسئولیت خود را برای تبدیل دانشگاهها و مراکز علمی به کانونهای قدرت و پیشرفت وطن دو چندان میدانیم، و تا پای جان برای ایرانِ قوی ایستادهایم. در این مسیر محتاج دعای خیر امامِ شهیدمان نیز هستیم که قدرتِ کلام نافذش همواره در گوشمان طنین انداز است که ایران را قوی و ایرانی را پرافتخار میخواست.