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سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: سلامت آب و غذا، ایمنی محیط، کنترل عوامل خطر و ارتقای شاخصهای بهداشت محیط، تأثیر بسیار گستردهای بر سلامت مردم دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرپرست مرکز بهداشت کیش در پیامی فرا رسیدن روز جهانی بهداشت محیط را تبریک گفت.
در متن پیام دکتر رضانیا آمده است: فرارسیدن روز جهانی بهداشت محیط، فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاشهای بیوقفه همکاران پرتلاش حوزه بهداشت محیط است؛ عزیزانی که با حضور مستمر و مسئولانه در عرصههای مختلف، نقش مؤثری در حفظ و ارتقای سلامت جامعه و پیشگیری از بیماریها ایفا میکنند.
بیتردید سلامت آب و غذا، ایمنی محیط، کنترل عوامل خطر و ارتقای شاخصهای بهداشت محیط، حاصل تلاش و دقت مجموعهای است که بخش مهمی از فعالیتهای آن، شاید کمتر دیده شود، اما تأثیر آن بر سلامت مردم بسیار گسترده است.
اینجانب با تبریک این روز به همکاران حوزه بهداشت محیط مرکز بهداشت کیش، از زحمات و تعهد ارزشمند آنان صمیمانه قدردانی کرده و توفیق روزافزون این عزیزان را در مسیر خدمت به سلامت مردم از درگاه خداوند متعال خواستارم.
دکتر رضانیا سرپرست مرکز بهداشت کیش