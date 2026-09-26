به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسابقات لیگ تکواندو منطقه ۶ کشور در رده سنی نونهالان به میزبانی شهرستان سیرجان برگزار شد و نمایندگان شایسته استان با نمایشی خیره‌کننده توانستند روی سکو‌های قهرمانی بایستند.

پژمان افزود: در این رقابت‌ها شیلا نژادی با غلبه بر حریفان به فینال رسید و به مدال نقره دست یافت، درسا غلامی دیگر نماینده شایسته استان نیز با شایستگی صاحب مدال نقره شد و حنانه پناهیان با ایستادن بر سکوی سوم، نشان برنز مسابقات را برای استان به ارمغان آورد.

وی ادامه داد: تیم دختران کهگیلویه و بویراحمد در مجموع این دوره از مسابقات با به نمایش گذاشتن عملکردی تحسین‌برانگیز و ثبت ۱۳ پیروزی، توانمندی و پتانسیل بالای تکواندو بانوان استان را در میان رقبای منطقه‌ای به رخ کشید.