درخشش دختران کهگیلویه و بویراحمد در لیگ تکواندو کشور
دختران کهگیلویه و بویراحمد در لیگ تکواندو کشور با ۳ نشان رنگارنگ و ۱۳ پیروزی مقتدرانه خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسابقات لیگ تکواندو منطقه ۶ کشور در رده سنی نونهالان به میزبانی شهرستان سیرجان برگزار شد و نمایندگان شایسته استان با نمایشی خیرهکننده توانستند روی سکوهای قهرمانی بایستند. پژمان افزود: در این رقابتها شیلا نژادی با غلبه بر حریفان به فینال رسید و به مدال نقره دست یافت، درسا غلامی دیگر نماینده شایسته استان نیز با شایستگی صاحب مدال نقره شد و حنانه پناهیان با ایستادن بر سکوی سوم، نشان برنز مسابقات را برای استان به ارمغان آورد. وی ادامه داد: تیم دختران کهگیلویه و بویراحمد در مجموع این دوره از مسابقات با به نمایش گذاشتن عملکردی تحسینبرانگیز و ثبت ۱۳ پیروزی، توانمندی و پتانسیل بالای تکواندو بانوان استان را در میان رقبای منطقهای به رخ کشید.