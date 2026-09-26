به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتقای ۲۱ شاخص اصلی حوزه بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران را اقدامی ارزشمند دانست و بر استمرار پایش شاخص‌ها، تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و تمرکز بر نتایج برنامه‌های سلامت تأکید کرد.

علیرضا رئیسی در سفر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به مازندران، با جمع‌بندی بازدید‌های میدانی و بررسی وضعیت حوزه سلامت استان، از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ارتقای شاخص‌های بهداشتی قدردانی کرد.

وی با اشاره به روند اجرای برنامه پزشک خانواده افزود: شش ماه گذشته، پیشرفت اجرای این برنامه در مازندران قابل اندازه‌گیری بوده و نتایج آن در شاخص‌های حوزه بهداشت قابل مشاهده است و استمرار این مسیر با پایش دقیق شاخص‌ها و تمرکز بر نتایج، می‌تواند به ارتقای بیشتر سطح سلامت مردم استان منجر شود.

رئیسی، نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران را از مهم‌ترین ظرفیت‌های حوزه سلامت استان برشمرد و تاکید کرد: بزرگ‌ترین سرمایه سلامت مازندران، نیروی انسانی توانمند آن است. دانشگاه علوم پزشکی مازندران از نظر کیفیت نیروی انسانی از ظرفیت مطلوبی برخوردار است؛ هرچند از نظر تعداد نیرو همچنان نیاز‌هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه به وضعیت زیرساخت‌های بهداشتی استان اشاره کرد و گفت: شمار قابل توجهی از مراکز و خانه‌های بهداشت مازندران بیش از ۲۵ سال قدمت دارند و نیازمند بازسازی و نوسازی هستند.

وی افزود: وزارت بهداشت ۵۰ درصد هزینه بازسازی خانه‌های بهداشت با قدمت بیش از ۲۵ سال را پرداخت خواهد کرد و در مناطقی که بدون خانه بهداشت هستند نیز، بر اساس ضوابط و شاخص‌های جمعیتی برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام خواهد شد.

رئیسی همچنین با اشاره به شرایط جمعیتی مازندران، سالمندی و جوانی جمعیت را از موضوعات مهم استان عنوان کرد و گفت: شاخص جوانی جمعیت در مازندران یک زنگ خطر است و این موضوع نیازمند کار جدی، برنامه‌ریزی هدفمند و مداخلات مؤثر است تا بتوان روند شاخص‌های جمعیتی استان را بهبود بخشید.