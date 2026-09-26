در بازدید رئیس دادگستری گتوند و دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان از زندان شوشتر، ۵ نفر از زندانیان از ارفاق‌های قانونی بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دادگستری شهرستان گتوند به همراه دادستان عمومی و انقلاب با حضور در زندان شوشتر، ضمن بررسی مستقیم مشکلات و مسائل مربوط به مددجویان حوزه قضایی مربوطه، دستورات لازم را برای رسیدگی به موارد مطرح‌شده صادر کرد.

بهزاد صراف‌زاده، با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به وضعیت زندانیان، انجام این بازدیدها را در راستای اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی، کاهش جمعیت کیفری و صیانت از حقوق مددجویان و خانواده‌های آنان برشمرد.

وی گفت: در این بازدید زمینه آزادی پنج نفر از مددجویان واجد شرایط با استفاده از ارفاقات قانونی فراهم شد.