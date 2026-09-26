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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۷/۰۴

سازمان هواشناسی امروز افزایش ابر و بارش پراکنده برای نوار شمالی و افزایش سرعت باد و گرد و خاک برای شرق کشور پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۴- ۰۸:۵۵
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش باران
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