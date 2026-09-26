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نمایش رادیویی «آغاز نصرالله»، روایتی از نبردی اطلاعاتی و عملیاتی از رادیو نمایش، برنامههای «آزادراه» با محوریت بررسی وضعیت طرحهای نیمهتمام حوزه راه و حملونقل از رادیو اقتصاد و «شبآوا»، با مرور کارنامه هنری استادان موسیقی ایران از رادیو آوا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایش رادیویی «آغاز نصرالله» به کارگردانی امیر زندهدلان، داستان پدر و پسری را روایت میکند که در میانه جنگ و حوادث امنیتی، با انتخابها و سرنوشت متفاوتی روبهرو میشوند.
در این نمایش، باسل، رزمندهای سوری است که سالها پیش برای مبارزه با داعش به حزبالله پیوسته و در لبنان مانده است، اما پسرش وحید رویای مهاجرت و ساختن آیندهای دور از جنگ را دنبال میکند. در ادامه داستان، وحید و دوستش امین گرفتار دام یک خبرچین میشوند و حوادثی تلخ، زندگی این خانواده را دستخوش تغییر میکند.
«آغاز نصرالله» روایتی از نبردی اطلاعاتی و عملیاتی است که در بستر حوادث منطقه و همزمان با ایام شهادت سیدحسن نصرالله و عملیات وعده صادق ۲ روایت میشود.
فاطمه حسنوند نویسندگی، مهدیه تقیزاده تهیهکنندگی، محمدرضا قبادیفر افکتوری و محمدرضا محتشمی صدابرداری این نمایش را بر عهده دارند. میرطاهر مظلومی، احمد هاشمی، مجید سهرابی، مهدی نمینیمقدم، فریبا طاهری، سیما خوشچشم، شیما جانقربان، فرشید صمدیپور، ماکان رضاییپور، علی زرینی، امیر زندهدلان و امیرعباس توفیقی، در این نمایش ایفای نقش میکنند.
پخش نمایش رادیویی «آغاز نصرالله» از امروز ساعت ۰۲:۰۰ بامداد از رادیو نمایش آغاز شده است و همان روز ساعت ۱۰:۳۰ و ۲۰:۰۰ بازپخش می شود.
برنامه «آزادراه» امروز با محوریت بررسی آخرین وضعیت طرحهای نیمهتمام حوزه راه و حملونقل، خدماترسانی به زائران و ارتقای توان عملیاتی راهداری کشور پخش می شود.
در این برنامه محمد ذاکری، معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، درباره مهمترین اخبار و دستاوردهای طرحهای نیمهتمام حوزه راه و همچنین اقدامات انجامشده برای ارائه خدمات مطلوبتر به زائران گفتوگو می کند.
همچنین حبیب جمشیدی، مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حملونقل جادهای، درباره افزایش توان عملیاتی راهداری کشور از طریق نوسازی و اورهال ۳۳۵ دستگاه ماشینآلات و تجهیزات راهداری و زمستانی توضیح خواهد داد.
علیرضا دیواندری، کارشناس ارشد طرح های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در استان خراسان رضوی و عباس شکوری، معاون دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی سازمان راهداری نیز با حضور در برنامه، به بررسی موضوعات مرتبط با راه، نگهداری زیرساختهای جادهای و حملونقل خواهند پرداخت.
برنامه «آزادراه» به تهیهکنندگی لیلا روزبهانی، با هدف بررسی مهمترین مسائل و تحولات حوزه راه و حملونقل، ساعت ۱۰:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش میشود.
برنامه «شبآوا» از رادیو آوا، هر شب ساعت ۲۲:۳۰، شنوندگان را به سفری در دنیای موسیقی معاصر ایران میبرد.
موسیقی ایرانی، گنجینهای سرشار از نغمهها و خاطراتی است که نسلهای مختلف با آن زندگی کردهاند. برنامه «شبآوا» مخاطبان را به سفری در دنیای موسیقی معاصر ایران میبرد، سفری برای مرور زندگی، آثار و تأثیرگذاری هنرمندانی که هر کدام نقشی ماندگار در شکلگیری جریانهای موسیقایی کشور داشتهاند.
این برنامه با اجرا و کارشناسی سجاد پورقناد، به بررسی دقیق و روایت جذاب کارنامه هنری بزرگان موسیقی ایران میپردازد و در هر هفته، زندگی هنری و آثار یکی از استادان برجسته موسیقی را بررسی میکند.
در «شبآوا» شنوندگان با مسیر هنری، آثار شاخص، نگاه موسیقایی و میراث ماندگار چهرههایی آشنا میشوند که نامشان با تاریخ موسیقی معاصر ایران پیوند خورده است، از استاد علینقی وزیری و روحالله خالقی گرفته تا استاد غلامحسین بنان، محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان و دیگر بزرگان این عرصه.
«شبآوا» تلاش میکند با نگاهی پژوهشی و در عین حال شنیدنی، فرصتی برای بازشناسی آثار و اندیشههای هنرمندان تأثیرگذار موسیقی ایران فراهم کند، برنامهای برای دوستداران موسیقی که میخواهند هر شب بخشی از تاریخ هنر این سرزمین را مرور کنند.
برنامه رادیویی «شبآوا» هر شب ساعت ۲۲:۳۰، از رادیو آوا، همراه با روایتهایی از زندگی و آثار بزرگان موسیقی ایران پخش میشود.