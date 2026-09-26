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رئیس کمیته امداد امام (ره) صومعهسرا از توزیع ۵۵۰ بسته مهر تحصیلی به ارزش بیش از یک میلیارد تومان بین دانش آموزان مددجوی کمیته امداد امام (ره) شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حمید احمدی دوست گفت: در راستای پویش جشن عاطفهها، با شعار «آینده ساز باشیم»، با مشارکت کمیته امداد امام (ره) صومعهسرا و خیران شهرستان، ۵۵۰ بسته مهر تحصیلی به ارزش یک میلیارد و صد میلیون تومان تهیه شد.
وی افزود: این بستههای تحصیلی شامل کیف، دفتر و نوشت افزار بین دانش آموزان زیرپوشش کمیته امداد امام (ره) و دانش آموزان کم برخوردار شناسایی شده در این شهرستان توزیع می شود.