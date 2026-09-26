به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حمید احمدی دوست گفت: در راستای پویش جشن عاطفه‌ها، با شعار «آینده ساز باشیم»، با مشارکت کمیته امداد امام (ره) صومعه‌سرا و خیران شهرستان، ۵۵۰ بسته مهر تحصیلی به ارزش یک میلیارد و صد میلیون تومان تهیه شد.

وی افزود: این بسته‌های تحصیلی شامل کیف، دفتر و نوشت افزار بین دانش آموزان زیرپوشش کمیته امداد امام (ره) و دانش آموزان کم برخوردار شناسایی شده در این شهرستان توزیع می شود.