رونمایی از کتاب «من همین رضا سنجرانی را دوست دارم» در مشهد

مراسم رونمایی از کتاب «من همین رضا سنجرانی را دوست دارم» نوشته محسن ذوالفقاری، با حضور خانواده و همرزمان شهید و جمعی از چهره‌های فرهنگی، در مشهد برگزار شد.