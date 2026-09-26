رونمایی از کتاب «من همین رضا سنجرانی را دوست دارم» در مشهد
مراسم رونمایی از کتاب «من همین رضا سنجرانی را دوست دارم» نوشته محسن ذوالفقاری، با حضور خانواده و همرزمان شهید و جمعی از چهرههای فرهنگی، در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مراسم رونمایی از کتاب «من همین رضا سنجرانی را دوست دارم» با حضور نویسندگان و فعالان فرهنگی نظیر: نیما اکبرخانی، محمدرضا زائری، حاج علی پیراسته، حاج مهدی اکبری و محسن ذوالفقاری، نویسنده کتابt خانواده و همرزمان شهید رضا سنجرانی و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب، دیشب در مشهد برگزار شد.
امین غفاری اجرای این برنامه را برعهده داشت و در این مراسم کلیپ هایی کمتر دیده شده از شهید سنجرانی پخش شد.
پاتوق خانوادگی کتابرسان واقع در ابن سینا ۳ (گلستان ۳)، پلاک ۲۶، میزبان این مراسم بود.