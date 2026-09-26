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چهارمین دوره کشوری شبکهسازی آموزیاران جمعیت هلالاحمر، از چهارم تا هشتم مهرماه به میزبانی جمعیت هلالاحمر استان در روستای گردشگری درکش شهرستان سملقان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این دوره با حضور حدود ۳۰۰ نفر از اعضای جوانان جمعیت هلالاحمر استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، گلستان، مازندران و تهران برگزار خواهد شد.
این رویداد کشوری با هدف توسعه شبکه آموز یاران، ارتقای توانمندیهای آموزشی اعضای جوانان و تقویت ارتباط و همافزایی میان آموزیاران جمعیت هلالاحمر برگزار میشود و شرکتکنندگان در طول این دوره در برنامههای آموزشی، مهارتی و شبکهسازی حضور خواهند داشت.
میزبانی این دوره در روستای گردشگری درکش، علاوه بر فراهم کردن بستر مناسب برای برگزاری برنامههای آموزشی و تعاملی، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای طبیعی و گردشگری خراسان شمالی به اعضای جوان جمعیت هلالاحمر استانهای مختلف کشور خواهد بود.