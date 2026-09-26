وی اضافه کرد:اولویت این نهاد حمایت از طرح‌های اشتغال، افزایش تاب آوری طرح‌ها در ایام جنگ تحمیلی و کمک به پایداری تولید در کشور است.

معاون اشتغال بنیاد برکت در ادامه از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های اشتغال مراغه خبر داد.

وی گفت:این تسهیلات با توجه به ظرفیت شهرستان در زمینه کشاورزی در بخش‌های گلخانه، زنبورداری و آبزی پروری پرداخت خواهد شد.

نیازی افزود: سال گذشته نیز در مراغه برای طرح‌ها ۸۴ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.