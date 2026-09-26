به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه امروز و فردا آسمان استان، بیشتر نیمه ابری تا ابری خواهد بود گفت: در دامنه‌ها نیز بارش پراکنده داریم که مقدار بارش، زیاد نخواهد بود.

حمیدی افزود: دوشنبه و سه شنبه نیز جو استان پایدارتر، اما با افزایش ابر همراه خواهد بود و از عصر سه شنبه به تدریج از غرب استان رگبرا پراکنده و رعد وبرق همراه با وزش به نسبت شدید باد داریم.

او گفت: روز‌های پایانی هفته علاوه بر رگبار پراکنده باران، کاهش دما هم خواهیم داشت.

به گفته کارشناس هواشناسی مازندران همچنین در شبانه روز گذشته، غربی‌ترین و شرقی‌ترین شهرستان مازندران گرمترین مناطق استان بودند بطوری که رامسر و گلوگاه دمای ۳۲ درجه سانتیگراد بالای صفر را تجربه کردند.

اختلاف دمای هوای میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته به ۲۴ درجه سانتیگراد رسید که بلده نور با ۸ درجه سانتیگراد بالای صفر، خنک‌ترین منطقه مازندران بود.