به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی کبدی بانوان ایران در مرحله نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امروز شنبه (۴ مهر) در ورزشگاه توکای سیتیزن به مصاف هند رفت.

دو تیم ایران و هند در ۱۰ دقیقه ابتدایی نیمه نخست بازی پایاپایی را از خود نشان دادند و ملی‌پوشان ایران با انگیزه جلوی حریف قدرتمند هندی ظاهر شدند. در ادامه تیم هند توانست چند امتیاز از تیم ایران پیش بیفتد و در نهایت نیمه اول بازی با نتیجه ۲۲ بر ۱۶ به سود تیم هند به پایان رسید.

با شروع نیمه دوم ملی‌پوشان ایران بازی را پرقدرت‌تر آغاز کردند و توانستند چند امتیاز از دست رفته را جبران کنند. امتیازات در ادامه نیمه دوم پایاپای جلو رفت ولی در نهایت تیم هند توانست با نتیجه ۳۷ بر ۳۴ از سد دختران ایران بگذرد.

دختران ایران بازی قابل قبولی را از خود نشان دادند ولی در انتهای نیمه دوم این تیم هند بود که با یک بازی بهتر توانست قدرت خود را دیکته کند.

سرمربیگری تیم ملی کبدی بانوان در این دور از رقابت‌ها بر عهده غلامرضا مازندرانی بود.

مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، مناف هاشمی معاون وزیر ورزش و جوانان و محمدرضا عابدی محزون مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان نیز در محل سالن فینال بازی‌ها حضور داشتند.