هم اکنون در صبح شنبه ۴ مهرماه، تردد در محور‌های چالوس و فیروزکوه روان و ترافیک در محور هراز سنگین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بنابر اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ هم اکنون در صبح روز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵، تردد در محور‌های چالوس و فیروزکوه روان و ترافیک در محور هراز سنگین است.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور:

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو

- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده گلدشت

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد

- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع

- ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران محدوده قلعه نو

- ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه – تهران محدوده عوارضی تهران

- تردد روان در محور‌های چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت)

- ضمنا آزادراه قزوین – رشت دارای بارش باران و سایر محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی می‌باشند.

- بارش باران در برخی از محور‌های استان‌های گیلان و مازندران