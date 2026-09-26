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هم اکنون در صبح شنبه ۴ مهرماه، تردد در محورهای چالوس و فیروزکوه روان و ترافیک در محور هراز سنگین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بنابر اعلام مرکز مدیریت راههای کشور؛ هم اکنون در صبح روز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵، تردد در محورهای چالوس و فیروزکوه روان و ترافیک در محور هراز سنگین است.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور:
- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو
- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده گلدشت
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد
- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع
- ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران محدوده قلعه نو
- ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه – تهران محدوده عوارضی تهران
- تردد روان در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت)
- ضمنا آزادراه قزوین – رشت دارای بارش باران و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی میباشند.
- بارش باران در برخی از محورهای استانهای گیلان و مازندران