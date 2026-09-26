به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ مسیب محمدجانی، در آیین افتتاح نمایشگاه علمی و پژوهشی در آستانه‌اشرفیه، با بیان اینکه این نمایشگاه بستری برای معرفی ظرفیت‌های علمی اقشار مختلف دانش‌آموزی و دانشجویی فراهم کرده است، گفت: این نمایشگاه به همت معاونت علمی و پژوهشی بسیج و با همکاری آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و پارک علم و فناوری شهرستان برپا شده است.

فرمانده سپاه آستانه‌اشرفیه با اشاره به آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه افزود: کتاب‌های تألیفی و ترجمه‌شده استادان دانشگاه، مقالات علمی و طرح‌های پژوهشی، دستاورد‌های دانش‌آموزان و دانشجویان و نمونه‌هایی از فعالیت‌های مخترعان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه فناوری زمانی اثرگذار است که به نیاز‌های جامعه پاسخ دهد، گفت: دستگاه چاپگر سه‌بعدی، طرح‌های رباتیک و نمونه‌هایی از محصولات فناورانه، بخشی از دستاورد‌هایی بود که با هدف آشنایی بازدیدکنندگان با کاربرد‌های عملی علم و فناوری ارائه شد.

سرهنگ محمدجانی با اشاره به اینکه برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی زمینه شناسایی استعدادها، تقویت روحیه خلاقیت و حمایت از ایده‌های نو را فراهم می‌کند، افزود: نمایش و معرفی ظرفیت‌های عملی و پژوهشی، مسیر حرکت از ایده‌پردازی و پژوهش تا تولید علم، فناوری و حل مسائل جامعه را هموارتر می‌کند.

وی ادامه داد: این نمایشگاه به مدت یک هفته در جوار حرم آقاسیدجلال الدین آستانه اشرفیه برای بازدید علاقمندان باز است.