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نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزایش ظرفیت و تقویت نیروی بومی را راهکاری برای ماندگاری کادر درمان در استان خوزستان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی در آیین گرامیداشت پنجاهویکمین سالروز تأسیس اورژانس پیشبیمارستانی و فوریتهای پزشکی، با اشاره به ضرورت توجه به نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان اظهار کرد: یکی از گلایههای جدی خروج نیروهای متخصص حوزه بهداشت و درمان از استان است و عوامل مؤثر در این موضوع، کمبود نیروی انسانی و فشار کاری بر کادر درمان است افزایش ظرفیت و تقویت نیروی بومی راهکار ماندگاری کادر درمان در خوزستان میباشد.
وی گفت: سطح آموزش نباید در هیچ رشتهای، از پزشکی و مهندسی گرفته تا سایر رشتهها، کاهش پیدا کند و در کنار توسعه کمی، باید کیفیت آموزش نیز مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به شاخص سرانه پرستار افزود: سرانه پرستار یکی از شاخصهای مهم برای تعیین سطح نوبتکاری و میزان فشار کاری پرسنل بیمارستانها در کنار پزشکان است. میانگین کشوری این شاخص ۱.۵ است، یعنی به ازای هر دو تخت، حدود سه پرستار مورد نیاز است؛ اما این شاخص در استان خوزستان که در زمره استانهای دارای بالاترین میزان درخواست مهاجرت کادر درمان قرار دارد، حدود ۰.۹ است.
یوسفی ادامه داد: این اعداد نشان میدهد کادر بهداشت و درمان در خوزستان نسبت به بسیاری از استانها با فشار کاری بیشتری مواجه است و در عمل، تعداد شیفتها و میزان فعالیت نیروهای درمانی افزایش پیدا میکند.
وی با انتقاد از اتکا به نیروهای خرید خدمت به جای ایجاد ردیفهای سازمانی پایدار، بیان داشت: وقتی گفته میشود برای تأمین نیرو مجوز بگیریم و نیروی خرید خدمت جذب کنیم، در شرایطی که منابع لازم برای پرداخت کارانه پزشکان، اضافهکار و حقوق سایر نیروها نیز با محدودیت مواجه است، این مسئله میتواند فشار مضاعفی بر پرسنلی که در حال خدمت هستند وارد کند. راهکار اساسی، تعریف جایگاه و ردیف سازمانی متناسب با نیاز واقعی مراکز درمانی است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس افزود: در مجلس یازدهم، در جریان تصویب لایحه مربوط به پذیرش در وزارت بهداشت، ظرفیت پذیرش نیرو افزایش پیدا کرد و تلاش شد ضریب نفوذ کادر بهداشت و درمان و تعداد نیروها متناسب با نیاز کشور افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: استان خوزستان که در گذشته سهمیه محدودی داشت، در آزمون استخدامی توانست رتبه نخست سهمیه کشور را به دست آورد که این موضوع در راستای تقویت نیروی انسانی حوزه بهداشت و درمان استان دنبال شد.
مجتبی یوسفی همچنین با اشاره به اصلاحات صورتگرفته در زمینه طرح نیروی انسانی پزشکان، دندانپزشکان و سایر گروههای درمانی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گفت: مقرر شد افرادی که طرح پزشکی خود را در مناطق محروم سپری میکنند، از کاهش مدت طرح برخوردار شوند تا برای حضور و خدمترسانی کادر درمان در مناطق محروم انگیزه بیشتری ایجاد شود.
وی ادامه داد: در موضوع سهمیههای منطقهای نیز تلاش شد بدون کاهش کیفیت آموزش، شرایطی فراهم شود تا دانشآموزان استانهایی مانند خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و ایلام که در رقابت آموزشی با استانهای برخوردار شرایط متفاوتی دارند، از ظرفیت و حمایت بیشتری برای ورود به رشتههای پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی و پرستاری برخوردار شوند.
یوسفی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، کاهش سطح آموزش نیست، بلکه ایجاد فرصت برابرتر برای دانشآموزان مناطق مختلف کشور و کمک به افزایش حضور نیروهای بومی در حوزه بهداشت و درمان استانهای کمبرخوردار است؛ چرا که جذب دانشآموختگان بومی میتواند به ماندگاری بیشتر کادر درمان و کاهش مشکلات ناشی از کمبود نیروی متخصص در این مناطق کمک کند.