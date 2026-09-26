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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: با توجه به محدودیتهای احتمالی در تأمین انرژی در زمستان، همه دستگاهها باید در قالب یک مجموعه هماهنگ، وظایف و مسئولیتهای خود را بهموقع انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سیدمجتبی علوی مقدم در نشست بررسی و مدیریت مصرف انرژی در شهرستانهای راز و جرگلان و مانه که با حضور فرمانداران دو شهرستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و شرکتهای خدماترسان برگزار شد، اظهار کرد: شرایط پیشرو عادی نیست و باید با آمادگی کامل برای مدیریت شرایط احتمالی انرژی در فصل سرد سال اقدام کنیم.
وی افزود: استان خراسان شمالی در زمینه تدوین سناریوهای مدیریت انرژی و هماهنگی با دستگاههای ملی اقدامات مناسبی انجام داده و ظرفیتها، نیازمندیها و کمبودهای استان نیز به دستگاههای ذیربط در سطح کشور اعلام شده است.
معاون عمرانی استاندار با تأکید بر ضرورت تقسیم کار و انجام دقیق مسئولیتها، تصریح کرد: هیچ دستگاهی نباید وظایف خود را به دستگاه دیگری واگذار کند و شرکت پخش فرآوردههای نفتی، شرکت گاز، شرکت برق، صمت، جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و سایر دستگاهها باید هر کدام در چارچوب وظایف خود و با هماهنگی و همافزایی، اقدامات لازم را انجام دهند.
علویمقدم جلسات مدیریت انرژی را فرصتی برای تمرین، بهروزرسانی آمادگیها و افزایش هماهنگی بین دستگاهها دانست و از اقدامات و برنامهریزی فرمانداران شهرستانهای راز و جرگلان و مانه برای مدیریت شرایط انرژی قدردانی کرد.
در این نشست، بازرگان اسفندیاری، فرماندار راز و جرگلان، نیز گزارشی از اقدامات انجامشده برای آمادگی در فصل سرد سال ارائه کرد و گفت: جلسات متعددی با دستگاههای اجرایی، خدماترسان، بخشداران و دهیاران برگزار و ظرفیت مخازن سوخت روستاها شناسایی شده است.
وی افزود: اقدامات لازم برای افزایش ذخایر سوخت، تأمین تجهیزات گرمایشی و مدیریت مصرف انرژی در شهرستان در حال انجام است.