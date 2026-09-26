یادواره شهیدان جشان زاده در بهمئی
یادواره شهیدان محمدرضا، نورمحمد و رمضان جشان زاده با حضور جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در میدان مرکزی بهمئی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد
، سردار اردشیر رحیمی فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان در مراسم یادواره شهیدان جشانزاده بهمئی، با اشاره به حضور پررنگ مردم این شهرستان در صحنههای انقلاب، گفت: مردم بهمئی همواره در دفاع از آرمانهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی پیشگام بودهاند.
سردار رحیمی با بیان اینکه دفاع مقدس یک گنجینه تمامنشدنی است، افزود: هشت سال دفاع مقدس را نباید تنها یک برهه زمانی یا مجموعهای از خاطرات بدانیم، بلکه باید از این گنجینه عظیم برای امروز و آینده درس بگیریم.
فرمانده تیپ ۴۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط دشوار کشور در دوران جنگ تحمیلی بیان کرد: در آن دوران، کشور با محدودیتهای گسترده تسلیحاتی، اقتصادی و اطلاعاتی مواجه بود، اما رزمندگان با تکیه بر ایمان، اراده، ابتکار و روحیه ایثار و شهادت توانستند در برابر دشمنی که از پشتیبانی گسترده برخوردار بود، ایستادگی کنند.
رحیمی مقاومت مردم و رزمندگان در خرمشهر را نمونهای روشن از این روحیه دانست و گفت: خرمشهر با وجود برخورداری دشمن از تجهیزات و نیروهای فراوان، هفتهها در برابر ارتش عراق مقاومت کرد و این مقاومت، نمونهای ماندگار از ایستادگی ملت ایران است.
فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان دفاع مقدس با اشاره به مسئولیت تیپ ۴۸ فتح در استان کهگیلویه و بویراحمد و مناطق مرزی گفت: رزمندگان تیپ ۴۸ فتح در استان و مناطق مرزی مسئولیت دارند و نیروهای این تیپ با شجاعت، دلاوری و آمادگی، از مرزهای کشور و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی حفاظت و حراست میکنند.بیشتر بدانید؛
روحانی شهید محمدرضا جشان زاده، در سوم اسفند ۱۳۴۶ در منطقه ممبی شهرستان بهمئی چشم به جهان گشود و در دوم مهر ۱۳۶۳ در جزیره مجنون و عملیات خیبر به درجه رفیع شهادت نائل آمد و گلزار مطهر این شهید در روستای شاهزیار واقع شده است.
دانشجوی شهید رمضان جشان زاده، در دوم اردیبهشت ۱۳۴۳ متولد شد و اول اسفند ۱۳۶۴ در عملیات والفجر هشت، منطقه فاو به شهادت رسید و گلزار مطهر این شهید در روستای پشتاوه از توابع شهرستان بهمئی قرار دارد.
شهید نورمحمد جشان زاده، متولد سوم اسفند ۱۳۴۳، در بیست و هشتم اردیبهشت سال ۱۳۶۲ در عملیات شهری مهاباد به درجه رفیع شهادت رسید.
گفتنی است شهرستان بهمئی ۱۲۶ شهید به نظام و انقلاب تقدیم کرده است.