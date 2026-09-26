مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: وصول درآمد‌های مالیاتی در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۲ درصدی را ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: وصول درآمد‌های مالیاتی در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۲ درصدی را ثبت کرده است.

سعید تقی‌زاده، گفت: در پنج ماهه نخست امسال افزون بر ۱۴ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان از منابع مختلف درآمدی از سوی منابع مختلف وصول و به خزانه دولت واریز شده است. این میزان، بیانگر تحقق ۶۶ درصدی برنامه‌های تعیین‌شده و رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

وی با تفکیک ساختار درآمد‌های عمومی استان، خاطرنشان کرد که این درآمد‌ها به دو بخش عمده «درآمد‌های مالیاتی» و «سایر درآمدها» تقسیم می‌شوند که به ترتیب سهمی معادل ۹۶.۸ درصد و ۳.۲ درصد از کل درآمد‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: در بخش سایر درآمد‌ها نیز با وصول ۴۷۵ میلیارد تومان، شاهد تحقق ۷۸ درصدی هستیم که عامل اصلی آن عملکرد مطلوب در بخش درآمد حاصل از جرائم و خسارت‌ها است.