پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: وصول درآمدهای مالیاتی در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۲ درصدی را ثبت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: وصول درآمدهای مالیاتی در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۲ درصدی را ثبت کرده است.
سعید تقیزاده، گفت: در پنج ماهه نخست امسال افزون بر ۱۴ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان از منابع مختلف درآمدی از سوی منابع مختلف وصول و به خزانه دولت واریز شده است. این میزان، بیانگر تحقق ۶۶ درصدی برنامههای تعیینشده و رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
وی با تفکیک ساختار درآمدهای عمومی استان، خاطرنشان کرد که این درآمدها به دو بخش عمده «درآمدهای مالیاتی» و «سایر درآمدها» تقسیم میشوند که به ترتیب سهمی معادل ۹۶.۸ درصد و ۳.۲ درصد از کل درآمدها را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: در بخش سایر درآمدها نیز با وصول ۴۷۵ میلیارد تومان، شاهد تحقق ۷۸ درصدی هستیم که عامل اصلی آن عملکرد مطلوب در بخش درآمد حاصل از جرائم و خسارتها است.