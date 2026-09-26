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قدردانی از سربازان و فرماندهان کشور در تجمعات شبانه مردم

سربازی واژه‌ای است مقدس برای دفاع و حراست از تمامیت ارضی ایران عزیزمان، مردم هم در جریان جنگ تحمیلی سوم برای سربازی وطن از جان مایه گذاشتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۴- ۰۸:۴۴
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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