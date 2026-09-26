همزمان با برنامه‌های هفته دفاع مقدس، نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در روستای گرده صفر باقری بخش شمیل بندرعباس گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بندرعباس گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فرصت‌های موجود در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات بومی و محلی برپا شده است.

سرهنگ پاسدار حمید کمالی افزود: در این نمایشگاه هفت غرفه با در زمینه‌های صنایع‌دستی، بافندگی، محصولات کشاورزی، سلاح‌شناسی و ایستگاه سلامت برپا شده است.

وی گفت: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی‌های مردم منطقه، عرضه تولیدات بومی و ایجاد زمینه برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی در روستا‌ها به شمار می‌رود.

این نمایشگاه تا پایان هفته دفاع مقدس برپاست.

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