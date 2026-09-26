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همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، نمایشگاهی از آثار هنری و دستاوردهای دانشآموزان هنرستانهای بلیغ و معرفت با محوریت هنر، فناوری و ترویج فرهنگ دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه دستاوردهای دانشآموزان هنرستان بلیغ و معرفت همزمان با آغاز سال تحصیلی برپا شد. در این نمایشگاه، آثاری از دانش آموزان هنرستان در رشتههای نگارگری، گرافیک رایانه و صنایع چوب به نمایش درآمده است.
همچنین غرفههایی با موضوع هفته دفاع مقدس برپا شده و دانشآموزان با روایتخوانی، به فداکاریهای رزمندگان و شهدای دانشآموز میپردازند.
دانشآموزان مدارس دیگر نیز میتوانند از این نمایشگاه و غرفههای آن بازدید کنند.