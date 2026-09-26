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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست لرستان از دستگیری متخلفان زنده گیری پرندگان شکاری در شهرستان خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت:در پی گشت و کنترل شبانهروزی یگان حفاظت محیط زیست لرستان و با همکاری نیروی انتظامی خرم آباد، تعدادی از متخلفان زیست محیطی زندهگیری پرندگان شکاری در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
و قاسم دلفانی افزود:این متخلفان زیست محیطی که از استانهای همجوار برای زندهگیری پرندگان شکاری وارد استان لرستان شده بودند، با همکاری پاسگاه انتظامی چمانجیر و ستاد فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست استان دستگیر و برای مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی بیان کرد: همچنین از متخلفان، ادوات و تجهیزات مورد استفاده برای شکار و زندهگیری پرندگان شکاری کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به تشدید گشتها و پایشهای حفاظتی در مناطق تحت مدیریت استان تأکید کرد: با هرگونه تخلف در زمینه ی شکار، صید و زندهگیری حیات وحش، بهویژه گونههای ارزشمند و حمایتشده، برابر قانون برخورد خواهد شد.