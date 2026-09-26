به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر آموزش و پرورش آبادان گفت: این بسته‌ها شامل ۸۰۰ توپ فوتسال، ۵۰۰ توپ والیبال، ۳۰۰ توپ بسکتبال و سایر تجهیزات ورزشی برای ارتقای سطح سلامت جسمی دانش آموزان است.

مجید درویشی افزود: در غالب این طرح ملی دو زمین چمن مصنوعی فوتبال، دو زمین تایل کورت، یک سالن کشتی و یک کلاس تربیت بدنی به بهره برداری رسید.

سرانه فضای ورزشی در مدارس آبادان حدود ۳۵ سانتی متر است که با افزوده شدن فضا‌های ورزشیجدید به حدود ۴۲ سانتی متر رسیده است.