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امروز ۴ مهر ساعات صبح در برخی سواحل و جزایر مه صبحگاهی و ساعات بعدازظهر در ارتفاعات هرمزگان ناپایداری جوی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات صبح در سواحل و جزایر با مه صبحگاهی وکاهش موقتی دید افقی و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات با رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در برخی نقاط استان که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست که توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی گفت: دریا در بیشتر ساعات آرام و با احتیاط شناورهای سبک برای رفت و آمدهای دریایی مساعد است.
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حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا روز دوشنبه در استان پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی گفت: به لحاظ دمایی در این مدت ضمن ماندگاری هوای گرم، نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد.