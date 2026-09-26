امروز ۴ مهر ساعات صبح در برخی سواحل و جزایر مه صبحگاهی و ساعات بعدازظهر در ارتفاعات هرمزگان ناپایداری جوی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات صبح در سواحل و جزایر با مه صبحگاهی وکاهش موقتی دید افقی و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات با رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در برخی نقاط استان که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست که توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی گفت: دریا در بیشتر ساعات آرام و با احتیاط شناور‌های سبک برای رفت و آمد‌های دریایی مساعد است.

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حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا روز دوشنبه در استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گفت: به لحاظ دمایی در این مدت ضمن ماندگاری هوای گرم، نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد.