اجرای رزمایش همکلاسی مهربان در مدارس خراسان شمالی
رزمایش «همکلاسی مهربان» و پویش سراسری «برای آیندهسازان» به یاد فرشتگان آسمانی میناب، با حضور جمعی از مسئولان آموزشوپرورش و بسیج دانشآموزی خراسانشمالی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،
در این مراسم، سردار اکبری، فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع)، علی متقیان، مدیرکل آموزش و پرورش خراسانشمالی، و مجتبی شورزاده ارگ، مسئول سازمان بسیج دانشآموزی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) استان، حضور داشتند.
در این برنامه، مسئولان درباره اهداف، رویکردها و روند اجرای رزمایش «همکلاسی مهربان» و پویش سراسری «برای آیندهسازان» به بیان دیدگاهها و تشریح برنامهها پرداختند.
در ادامه، گروه سرود به اجرای برنامه پرداخت و فضای مراسم با حضور دانشآموزان حالوهوایی ویژه پیدا کرد.
در پایان نیز با هدف حمایت از دانشآموزان و ترویج فرهنگ همدلی و نوعدوستی، فرآیند توزیع لوازمالتحریر میان مدارس و دانشآموزان آغاز شد.