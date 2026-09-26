رزمایش «همکلاسی مهربان» و پویش سراسری «برای آینده‌سازان» به یاد فرشتگان آسمانی میناب، با حضور جمعی از مسئولان آموزش‌وپرورش و بسیج دانش‌آموزی خراسان‌شمالی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در این مراسم، سردار اکبری، فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع)، علی متقیان، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی، و مجتبی شورزاده ارگ، مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) استان، حضور داشتند.

در این برنامه، مسئولان درباره اهداف، رویکرد‌ها و روند اجرای رزمایش «همکلاسی مهربان» و پویش سراسری «برای آینده‌سازان» به بیان دیدگاه‌ها و تشریح برنامه‌ها پرداختند.

در ادامه، گروه سرود به اجرای برنامه پرداخت و فضای مراسم با حضور دانش‌آموزان حال‌وهوایی ویژه پیدا کرد.

در پایان نیز با هدف حمایت از دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ همدلی و نوع‌دوستی، فرآیند توزیع لوازم‌التحریر میان مدارس و دانش‌آموزان آغاز شد.