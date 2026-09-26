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رئیس سازمان تات با اعلام اخذ مجوز تأسیس مراکز سنجش صلاحیت حرفهای کشاورزی، از برنامه این سازمان برای مهارتآموزی به سربازان، اعطای دیپلم به بازماندگان از تحصیل و تربیت تکنسینهای ماهر در ۳۷ هنرستان تخصصی کشور خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیطزیست خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در گفتوگو با برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: در راستای توانمندسازی، استانداردسازی و تخصصیکردن ورود به بازار کار بخش کشاورزی، مجوز تأسیس «مراکز سنجش صلاحیت حرفهای» امسال از شورای ملی مهارت اخذ شده و مراحل نهایی راهاندازی آن در حال انجام است.
غلامرضا گلمحمدی افزود: با استقرار این ساختار، از این پس ورود به حرفههای مختلف بخش کشاورزی همانند سایر اصناف و مشاغل فنی، منوط به ارزیابی تخصصی و اخذ گواهی رسمی سنجش صلاحیت حرفهای خواهد بود تا ضمن ارتقای استانداردهای تولید، فارغالتحصیلان هنرستانها و دورههای مهارتی با صلاحیت تاییدشده مستقیماً جذب بازار کار شوند.
وی با اشاره به تکالیف سند برنامه هفتم پیشرفت و قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفهای تصریح کرد: از مجموع ۱۳۹ هنرستان کشاورزی فعال در کشور، ۱۰۲ هنرستان وابسته به آموزش و پرورش و ۳۷ هنرستان تخصصی ذیل مراکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) فعالیت میکنند که ۲ هنرستان آن در سال تحصیلی جدید راهاندازی شده است. در این هنرستانها آموزش در ۱۵ رشته تخصصی متناسب با اقلیم، ظرفیتها و نیازهای هر منطقه ارائه میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بر اجرای رویکرد عملیاتی «آموزش همراه با تولید و کسب درآمد در حین تحصیل» تأکید کرد و گفت: بهعنوان نمونه در هنرستان دخترانه سردار جنگل گیلان، هنرجویان همگام با یادگیری مهارتهای تخصصی، به تولید محصولات کشاورزی میپردازند و از محل فروش تولیدات خود کسب درآمد دارند که این رویکرد مصداق عینی تبدیل دانشآموزان به کارآفرینان جوان است.
گلمحمدی یادآور شد: تدریس بخش تخصصی توسط اعضای هیئتعلمی و دانشمندان برتر بخش کشاورزی و در مجاورت شرکتهای دانشبنیان انجام میگیرد و پیگیریها با همکاری مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه برای شبانهروزی کردن ۴ هنرستان تخصصی (بهویژه برای تسهیل تحصیل دختران) ادامه دارد.
وی درباره سایر آموزشهای مهارتی این سازمان اظهار داشت: سالانه بیش از ۳۰ هزار نفر از سربازان وظیفه (عمدتاً روستازادگان) با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و یادبود تلاشهای شهید سرلشکر باقری آموزش تخصصی میبینند که در سال ۱۴۰۳ حدود ۷ هزار نفر از آنان با استفاده از تسهیلات اشتغالزایی مستقیماً وارد عرصه کار شدند. همچنین با تدوین ۶ دوره استاندارد مهارتی، سال گذشته حدود ۲۵ هزار نفر از بهرهبرداران و جوانان بازمانده از تحصیل با فراگیری دورههای تخصصی موفق به دریافت دیپلم رسمی مهارتی شدند.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر ضرورت تربیت تکنسینهای ماهر خاطرنشان کرد: با توجه به خلاء موجود در مقطع کاردانی و نیاز مبرم مزارع و واحدهای تولیدی به کارشناسان و تکنسینهای ماهر میدانی، تفاهمنامه همکاری مشترک با دانشگاه ملی مهارت به امضا میرسد.
گلمحمدی در پایان اظهار داشت: در چارچوب اجرای ماده ۲۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مقرر شده است فارغالتحصیلان بخش کشاورزی پیش از فراغت قطعی از تحصیل، یک دوره کارورزی تخصصی ۶ ماهه را در مراکز اجرایی و تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی سپری کنند تا پیشنیازهای ورود مؤثر و توانمند به زنجیره ارزش و تولید را فراگیرند.