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کاروان ووشو کشورمان پس از کسب نایبقهرمانی در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بامداد امروز به میهن بازگشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان تیم ملی ووشو ساندا و تالو پسران و دختران ایران پس از کسب عنوان نایبقهرمانی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا بامداد امروز از فرودگاه امام خمینی (ره) به میهن بازگشت.
رئیس فدراسیون، ملیپوشان ووشو و اعضای کادر فنی از مسافران ناگویا به تهران بودند که به محض ورود به فرودگاه با تشویق گسترده مردم و اهالی ووشو و استقبال مسئولان ورزش کشور، مدیران و معاونان اداره کل استانی، سرپرست دبیرکلی و اعضای فدراسیون و رؤسای هیئتهای استانی مواجه شدند.
کاروان ووشو ایران در بیستمین دوره بازیهای آسیایی توسط سیدسهیل موسوی به مدال طلا، شجاع پناهی، عرفان محرمی و سوگند سینکایی به مدال نقره و در مجموع با ۴ مدال، بالاتر از هنگکنگ، ماکائو و ژاپن به عنوان نایبقهرمانی دست یافت.