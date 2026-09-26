به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان تیم ملی ووشو ساندا و تالو پسران و دختران ایران پس از کسب عنوان نایب‌قهرمانی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا بامداد امروز از فرودگاه امام خمینی (ره) به میهن بازگشت.

رئیس فدراسیون، ملی‌پوشان ووشو و اعضای کادر فنی از مسافران ناگویا به تهران بودند که به محض ورود به فرودگاه با تشویق گسترده مردم و اهالی ووشو و استقبال مسئولان ورزش کشور، مدیران و معاونان اداره‌ کل استانی، سرپرست دبیرکلی و اعضای فدراسیون و رؤسای هیئت‌های استانی مواجه شدند.

کاروان ووشو ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی توسط سیدسهیل موسوی به مدال طلا، شجاع پناهی، عرفان محرمی و سوگند سینکایی به مدال نقره و در مجموع با ۴ مدال، بالاتر از هنگ‌کنگ، ماکائو و ژاپن به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت.