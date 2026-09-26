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آیین آغاز سال تحصیلی جدید در مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) پکن با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و کادر آموزشی مدرسه، دانشآموزان و خانوادههای آنان برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، در این مراسم، که با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر ایران در چین، سید امیر شوشتری، سرپرست مدارس خارج از کشور در شبهقاره هند، آسیای شرقی و استرالیا و دکتر یزدان امیدی، معاون سنجش و آموزش سرپرستی مدارس خارج از کشور برگزار شد، دانشآموزان ایرانی مقیم چین، سال تحصیلی جدید را در کنار مسئولان، معلمان و خانوادههای خود آغاز کردند.
در بخش دیگری از این مراسم، یاد و خاطره دانشآموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب گرامی داشته شد. حاضران با ادای احترام به شهدای دانشآموز، بر جایگاه مدرسه به عنوان محیطی برای علمآموزی، تربیت و پرورش نسل آینده کشور تأکید کردند.
دراین مراسم همچنین بر اهمیت آموزش و پرورش دانشآموزان ایرانی خارج از کشور، تقویت هویت ملی و فرهنگی و فراهم کردن زمینه رشد علمی و تربیتی آنان تأکید شد.
مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) پکن از مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و وابسته به سفارت ایران در چین است. این مدرسه با هدف فراهم کردن امکان تحصیل دانشآموزان ایرانی مقیم چین و تداوم آموزش آنان بر اساس نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند.
مدرسه امام خمینی (ره) پکن طی سالهای فعالیت خود علاوه بر برنامههای آموزشی، محل برگزاری برنامههای فرهنگی و ملی برای دانشآموزان ایرانی بوده و تلاش کرده است در کنار آموزش رسمی، پیوند دانشآموزان با زبان، فرهنگ و هویت ایرانی حفظ شود.