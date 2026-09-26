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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز در برخی سواحل و جزایر مه صبحگاهی و بعدازظهر در ارتفاعات استان ناپایداری جوی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان صاف تا کمی ابری، صبح در سواحل و جزایر با مه صبحگاهی وکاهش موقتی دید افقی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات با رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
او افزود: در برخی از نقاط استان که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
حمزه نژاد، گفت: دریا در بیشتر ساعتها آرام و با احتیاط شناورهای سبک برای ترددهای دریایی مساعد خواهد بود و این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا روز دوشنبه در استان پیش بینی میشود.
او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری هوای گرم، نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت.